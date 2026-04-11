A Viterbo la due giorni #ILoveLife sulla prevenzione per i giovani

Dopo le tappe di Rieti e Frosinone, che hanno coinvolto migliaia di studenti tra i 12 e i 18 anni, il progetto #ILoveLife arriva a Viterbo per gli eventi conclusivi del percorso di prevenzione ideato da Fondazione Atena e sostenuto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con CESVI. Le iniziative si svolgeranno il 13 e il 15 aprile 2026 e saranno dedicate alla sensibilizzazione dei giovani sui rischi delle dipendenze – dall’alcol alle droghe fino all’uso eccessivo delle tecnologie promuovendo al tempo stesso stili di vita sani e consapevoli.

Il primo incontro è in programma il 13 aprile alle ore 11.00 presso il Palazzo della Provincia di Viterbo, nella Sala Franco Benedetti, con gli studenti dell’Istituto Paolo Ruffini. Saranno presenti il Dott. Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, e il General Manager di CESVI, Dott. Stefano Piziali. Il prof. Giulio Maira, neurochirurgo e Presidente di Fondazione Atena, insieme al prof. Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia presso l’Università Cattolica di Roma, illustrerà ai ragazzi gli effetti delle dipendenze sul cervello e sul cuore, con un linguaggio chiaro e accessibile.

Interverrà anche la dott.ssa Silvia Montanari, psichiatra e psicoterapeuta del Centro Bini di Roma, esperta di abuso di sostanze nei giovani adulti, che parlerà dell’importanza di riconoscere e gestire le proprie emozioni per prevenire comportamenti a rischio. Ospite speciale dell’incontro sarà l’attrice, conduttrice e scrittrice Rocío Muñoz Morales, che dialogherà con gli studenti sul ruolo della creatività, della scrittura e della recitazione come strumenti per esprimere e comprendere le emozioni.

Il secondo appuntamento si terrà il 15 aprile presso l’Istituto Pietro Vanni di Viterbo, davanti agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Ospite della giornata sarà Samuel Peron, ballerino professionista e conduttore televisivo, che racconterà ai ragazzi quanto uno stile di vita attivo e positivo possa influire sul benessere e sulla motivazione personale.“#ILoveLife dimostra quanto possa essere efficace un approccio multidisciplinare che coinvolge scuole, istituzioni, esperti scientifici e testimonial – sottolinea Maira -. L’obiettivo non è fare lezioni moralistiche, ma offrire ai giovani strumenti concreti per compiere scelte consapevoli e vivere in modo sano”. Le due giornate di Viterbo rappresentano la conclusione di un percorso che ha messo al centro i giovani, le loro emozioni e la loro voglia di comprendere e scegliere consapevolmente il proprio futuro.