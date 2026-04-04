Libertà di cioccolato fra le 3 regole della Pasqua dei bambini

La ricetta per una Pasqua a misura di bambino è semplice, assicura a LaPresse Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche dell’United Campus of Malta: “Medico e nutrizionista in vacanza, una piccola finestra per il dentista e soprattutto libertà di cioccolato. Tutto il resto dell’attenzione va a tradizione”.

“La Pasqua è un momento importante per formare le radici del bambino, ecco perché dico che è importante dare spazio ai cibi e ai dolci tradizionali, che contribuiranno a formare una legame indelebile con la famiglia e il territorio”, sottolinea il pediatra.

Medico e nutrizionista in vacanza

“Pochi giorni di eccezioni alle linee guida per l’alimentazione sana non alterano lo stile di vita, quindi per una volta via libera alle golosità della tradizione. Per tornare a regime c’è tutto il resto dell’anno. Inoltre, da tante ricerche condotte da me a livello di territori, il dolce più gradito dai bambini è la crostata, soprattutto quella al cioccolato. Allora pensiamo a portare in tavola i dolci tradizionali, quelli che i bambini magari hanno assaggiato fin da piccoli e che sappiamo essere di loro gradimento”. È utile prepari tutti insieme, “perchè la scuola di cucina è fondamentale per accrescere il legame familiare”.

Libertà di cioccolato a Pasqua

“Il cioccolato? Via libera senza remore: si tratta di pochi giorni, e ancora una volta privilegiamo quello più gradito. Il cioccolato è un alimento ricco di sostanze nutritive e non preoccupiamoci troppo degli altri aspetti anche perché poi i bambini a un certo punto si stancano: dicono che ‘stucca’”.

Il dentista

“Certo, in questo periodo più che mai va curata l’igiene di bocca e denti, considerate le scorpacciate di dolci: ricordiamo allora al bambino di spazzolare i denti dopo mangiato. In questo momento di gioia è importante rinsaldare le buone abitudini e anche il momento della pulizia sarà affrontato di buonumore”, conclude Farnetani.