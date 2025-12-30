Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù

Operati tra il 18 e il 20 dicembre, i due bambini sono stati risvegliati alla Vigilia e hanno passato il Natale con la famiglia

Una bella storia di buona sanità arriva dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Protagonisti due piccoli pazienti di 6 e 8 anni che quest’anno hanno ricevuto, giusto prima di Natale, un dono davvero speciale: un cuore nuovo.

Come raccontano i sanitari della struttura del Gianicolo, Marco e Andrea (nomi di fantasia, ndr) hanno subito un trapianto di cuore rispettivamente il 18 e il 20 dicembre, si sono risvegliati il 24 e hanno potuto così trascorrere il Natale con la famiglia, presso il reparto di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica dell’ospedale.

Le prime parole dopo il trapianto

“Ma qui da me Babbo Natale non ci viene?” ha chiesto al risveglio Marco, 6 anni, affetto da una cardiomiopatia restrittiva e da ottobre in attesa di un cuore. Andrea, 8 anni, ha invece una cardiopatia congenita complessa, era già stato sottoposto a un intervento correttivo e aspettava questo trapianto da ben un anno e mezzo.



Per Andrea i sanitari del Bambino Gesù, che pure negli anni hanno affrontato numerosi interventi di questo tipo, parlano di una condizione particolarmente complessa. A causa della sua patologia e dei precedenti interventi, il bambino aveva infatti sviluppato una sensibilizzazione continua del sistema immunitario che rendeva impossibile il trapianto.

Il nuovo farmaco

Per “disattivare” temporaneamente questa iperimmunità, è stato utilizzato per la prima volta in campo pediatrico un nuovo farmaco che agisce sulle cellule della memoria immunitaria, abbassando il numero di anticorpi e consentendo così il trapianto di cuore.

Le operazioni sono andate bene: i due trapianti sono stati realizzati da differenti equipe cardiochirurgiche, guidate da Lorenzo Galletti e da Adriano Carotti. “I due bambini, seguiti presso il nostro ospedale dalla dottoressa Rachele Adorisio, sono ancora ricoverati presso l’unità di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica guidata da Luca Di Chiara”, precisano dal Bambino Gesù. Il percorso sarà ancora lungo, ma le prospettive per Marco e Andrea sono buone dopo il ‘doppio trapianto di Natale’.

FOTO: Courtesy Ospedale Bambino Gesù