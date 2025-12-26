Prosciutto cotto, richiami per listeria: i marchi segnalati dal ministero della Salute

Negli ultimi giorni il ministero della Salute ha segnalato alcuni prodotti alimentari, in particolare prosciutto e affettati, per rischio microbiologico, più precisamente per possibili contaminazioni da Listeria Monocytogenes.

Gli ultimi richiami comparsi sul sito del ministero della Salute risalgono al 24 dicembre scorso e riguardano alcuni affettati: un prosciutto cotto e fesa di tacchino arrosto di Lenti&Lode. Il giorno precedente era stato pubblicato una segnalazione per l’arista al forno Fior Fiore Coop: anche qui richiamo per rischio microbiologico per possibile presenza di Listeria Monocytogenes.

I prodotti richiamati per possibile contaminazione da Listeria

Arista al forno, Fior Fiore Coop lotto di produzione 2541329

Prosciutto cotto alta qualità LENTI & LODE lotti di produzione 2541327; 2541328

Gran Fesa di Tacchino arrosto Lenti lotto di produzione 2541330

Salsiccia piccante – EMILIA OVEST SALUMI SOC. COP. lotto di produzione 908570

Cosa fare se avete acquistato i prodotti indicati

In caso di acquisto dei prodotti segnalati l’indicazione è quella di non consumarli e di restituirli al punto vendita. Gli operatori del settore alimentare invece hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’operatore deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.