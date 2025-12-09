La classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas

Sono 15 gli ospedali che – secondo il Programma nazionale Esiti 2025 presentato oggi da Agenas al ministero della Salute – nel 2024 hanno raggiunto un livello alto o molto alto in almeno sei sulle otto aree cliniche prese in considerazione.

I 15 migliori ospedali d’Italia

Ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo)

(Bergamo) Ospedale di Montebelluna (Treviso)

(Treviso) Ospedale di Bentivoglio (Bologna)

(Bologna) Ospedale di Città di Castello (Perugia) con livelli alti in sei aree cliniche

(Perugia) con livelli alti in sei aree cliniche Ospedale Maggiore di Lodi

Fondazione Poliambulanza di Brescia

Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Istituto Humanitas di Rozzano (Milano)

(Milano) Ospedale di Cittadella (Padova)

(Padova) Ospedale Fidenza (Parma)

(Parma) Presidio ospedaliero F. Lotti Stabilimento di Pontedera (Pisa)

(Pisa) Stabilimento Umberto I – G. M. Lancisi di Ancona

Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli con sette aree su otto

con sette aree su otto Ospedale di Savigliano (Cuneo)

(Cuneo) Ospedale di Mestre (Venezia)

Negli ospedali migliora l’assistenza ma c’è ancora il divario Nord-Sud

Migliora la qualità dell’assistenza negli ospedali ma il sistema rimane segnato da forti diseguaglianze territoriali e da un divario Nord-Sud, in particolare sui volumi per la chirurgia oncologica complessa di pancreas e retto, sulla tempestività di accesso a procedure salvavita e sull’appropriatezza clinica in area materno-infantile. È il bilancio tracciato dal Programma Nazionale Esiti 2025 diffuso da Agenas e presentato al ministero della Salute.

Il Pne ha visto crescere a 218 il numero degli indicatori utilizzati, di cui 189 relativi all’assistenza ospedaliera (67 di esito/processo, 101 di volume e 21 di ospedalizzazione) e 29 relativi all’assistenza territoriale, quest’ultima valutata indirettamente in termini di ospedalizzazione evitabile (14 indicatori), esiti a lungo termine (11) e accessi impropri in pronto soccorso (4). Nell’edizione Pne 2025 sono state complessivamente valutate 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private), utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera, linkati con l’Anagrafe tributaria (per la verifica dello stato in vita dei pazienti) e con il flusso dell’emergenza-urgenza per la parte relativa al pronto soccorso.