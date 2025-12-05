Usa, vaccino epatite B non più raccomandato per i neonati

Il vaccino contro l’epatite B non è più raccomandato per tutti i neonati negli Usa. Dopo un acceso dibattito e tre falliti tentativi, il comitato consultivo sui vaccini (Acip) dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha votato a favore della modifica delle linee guida sulla vaccinazione neonatale: con 8 voti a favore contro 3 è stata modificata la raccomandazione che prevedeva che tutti i neonati ricevessero questa immunizzazione alla nascita. Il voto è stato una vittoria per il segretario alla Salute statunitense, Robert F. Kennedy Jr., che da decenni si batte per una revisione del programma vaccinale infantile. Ma la decisione, che è molto divisiva nella comunità scientifica, ha suscitato preoccupazione tra i critici.