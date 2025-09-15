Salute, domani in Senato presentazione missione sanitaria in Perù di Aps col professor De Vita

Si svolgerà martedì 16 settembre 2025 alle 16 presso la sala Isma del Senato della Repubblica, la conferenza stampa di presentazione della Missione sanitaria in Perù organizzata da Ripartiamo APS in collaborazione con la Cooperativa Sociale San Bernardo. Tra i medici volontari che prenderanno parte alla spedizione in terra latinoamericana, due nomi di grande risonanza nel panorama sanitario italiano: Roy De Vita, Direttore della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori ‘Regina Elena’ di Roma, e Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa. Entrambi i primari hanno già collaborato con la Ripartiamo APS, recandosi rispettivamente in Nepal e in Madagascar e Tanzania per le precedenti missioni di carattere medico organizzate dall’associazione italiana.

Anche la San Bernardo è un partner consolidato della Ripartiamo APS, avendo sostenuto già due missioni sanitarie. Un impegno che si rinnova per il direttore generale Pino Natale, che sarà in prima linea in Perù insieme ai medici e agli infermieri della Cooperativa.

Il team andrà nella città di Chiclayo, poi nella regione di Cusco

Il team composto dal personale sanitario e dai volontari si recherà inizialmente nella città di Chiclayo dove, in collaborazione con la Caritas e con l’Ospedale Regionale di Lambayeque, Roy De Vita e Walter Morale saranno impegnati in interventi di ricostruzione mammaria per pazienti oncologiche e di fistola arterovenosa per pazienti dializzati, con il prezioso supporto delle colleghe Maria Luisa Nardulli, chirurgo plastico specializzata in ricostruzione del seno, e Rosaria Martina, oncologa epatobiliare che si dedicherà agli screening per detectare la presenza di tumori. Sempre a Chiclayo, i medici terranno una giornata di formazione dedicata al personale sanitario e agli studenti universitari, con un focus dedicato all’aspetto spirituale ed etico, a cura di Ripartiamo APS.

La missione proseguirà nella regione di Cusco, dove i volontari visiteranno prima le comunità andine e poi saranno impegnati in screening della popolazione più vulnerabile, in collaborazione con la società di beneficenza locale.

“Questa missione nasce dalla volontà di avviare una collaborazione con la diocesi e la Caritas di Chiclayo, portando il nostro supporto alle comunità più vulnerabili – spiega Don Carmelo Terranova, assistente spirituale di Ripartiamo APS – È un gesto di vicinanza alla terra che Papa Leone XIV ha tanto amato e dove ha prestato la sua opera con dedizione e spirito di servizio”.