Bonus psicologo 2025, domanda al via da oggi

Da oggi, 15 settembre 2025, è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025. Il contributo, reso strutturale con la legge di Bilancio 2023, è finalizzato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica.

Gli importi del bonus variano in base alla fascia reddituale: fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro; 1.000 euro per chi è nella fascia tra 15 e 30mila euro; 500 euro per chi ha un Isee tra 30 e 50mila euro. Il contributo massimo copre sedute da 50 euro l’una, con erogazione diretta al professionista. I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 9,5 milioni di euro.

Requisiti di accesso

Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

Entità del contributo

Il Bonus psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro ;

per ISEE inferiore a ; massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro ;

per ISEE compreso ; massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Presentazione delle domande

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata sul sito Inps dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

Dalla pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.

Novità introdotte dal 2025

A partire da quest’anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie.

Modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.