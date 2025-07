Bonus psicologo, click day slitta: manca il decreto attuativo

Nessuna traccia del click day per il bonus psicologo: i termini per la presentazione delle domande dovevano partire oggi, 25 luglio, ma non ve n’è traccia sul sito dell’Inps. Il mancato avvio è dovuto al fatto che manca il decreto attuativo. A questo punto è verosimile che il click day possa arrivare ad agosto.

L’allarme della deputata M5S Carmen Di Lauro

A lanciare l’allarme era stata ieri la deputata M5s Carmen Di Lauro. “Il click day per il bonus psicologo del 2025 era previsto per domani, ma il governo ha deciso di rimandarlo a causa di diverse criticità- segnalava – Innanzitutto, manca il decreto attuativo del ministero e poi i fondi non bastano. Le risorse attualmente stanziate dal governo, infatti, sarebbero sufficienti per coprire solo 6300 richieste, quando l’anno scorso erano arrivate oltre 400mila domande. Si tratta di una situazione che desta sicuramente preoccupazione, perché parliamo di una vera e propria emergenza che riguarda il disagio e i disturbi psicologici, soprattutto nei più giovani. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto per dare la giusta centralità alla salute mentale nell’agenda politica del Paese e chiediamo al governo di agire al più presto per dare risposte a chi soffre. Non c’è più tempo da perdere”.

Click day, le cause dello slittamento

Lo slittamento è conseguenza della mancanza del decreto attuativo. La data prevista per inviare all’Inps le richieste era appunto oggi, 25 luglio, ma come già accaduto in passato, anche quest’anno si registrano ritardi nell’avvio del cosiddetto ‘click day’.

Cifre, importi e requisiti del bonus psicologo

Il bonus psicologo 2025 garantisce fino a 1500 euro l’anno. Per richiederlo servono lo Spid e l’Isee (che si può autocertificare). Ci si collega sul portale Inps e non serve alcun tipo di prescrizione: bisogna essere cittadini italiani con Isee inferiore a 50mila euro e maggiorenni. Ma un adulto che ne ha la responsabilità può fare domanda anche per i minori. Dopodiché sarà stilata una graduatoria basata sull’Isee.