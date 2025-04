L'assessore Saltamartini: "Stiamo investendo in maniera importante in grandi apparecchiature sanitarie e grazie al nostro impegno oggi le Marche sono tra le prime regioni italiane per i macchinari tecnologici più nuovi e all'avanguardia"

Nuovo mammografo e ortopantomografo nella struttura di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale ‘Principe di Piemonte’ a Senigallia, strumentazioni di ultima generazione che permettono uno studio diagnostico più efficace e immagini radiografiche tridimensionali. L’inaugurazione si è tenuta questa mattina con la partecipazione del vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, in presenza del sindaco Massimo Olivetti, di Benedetta Ruggeri direttore sanitario Ast Ancona, Massimo Mazzieri direttore socio sanitario Ast Ancona e Carla Spallacci Uosd Radiologia e diagnostica per immagini di Senigallia.

Le nuove attrezzature

“I due nuovi macchinari che abbiamo inaugurato si inseriscono in un più ampio piano di potenziamento dell’Ospedale di Senigallia che punta a garantire ai cittadini di questo territorio e, del suo bacino, la sanità di prossimità e un incremento delle prestazioni erogate – ha spiegato Saltamartini – Stiamo investendo in maniera importante in grandi apparecchiature sanitarie e grazie al nostro impegno oggi le Marche sono tra le prime regioni italiane per i macchinari tecnologici più nuovi e all’avanguardia”. Saltamartini ha ricordato l’estensione dello screening mammografico, effettuata dalla Regione, sottolineando l’importanza di aderire alle campagne, ed ha rimarcato la strategicità dell’Ortopantomografo per “garantire prestazioni odontoiatriche alla fascia di popolazione più debole e alle persone con disabilità. La Regione Marche con questa Giunta ha istituito una rete odontoiatrica con eccellenti professionisti e questa tecnologia va a rafforzare questo importante progetto che punta a garantire esami più veloci e accurati”. In un passaggio del suo intervento oltre a ricordare l’investimento operato sul nosocomio di Senigallia in termini di nuove tecnologie (pari a quasi 3,5 milioni) e gli investimenti nella struttura (pari a circa 25milioni di euro), ha rimarcato anche il potenziamento del personale con 29 medici assunti nel 2024. “Su Senigallia gli investimenti stanno procedendo – ha detto – con il nuovo blocco operatorio, le nuove sale operatorie, le nuove tecnologie e abbiamo finanziato il nuovo Ospedale di Comunità che servirà un bacino molto vasto che comprende più comuni. Dal nostro insediamento come Giunta abbiamo compiuto ogni sforzo per potenziare la sanità di questo territorio, una città importante, Senigallia, anche dal punto di vista turistico” e che “anche quest’anno potrà contare sul servizio di dialisi estiva” ha rassicurato.

Il mammografo Senographe Pristina

Installato presso il servizio di Senologia e acquistato grazie ai fondi Pnrr, il mammografo digitale con tomosintesi (DBT) Senographe Pristina (ditta GE HealthCare) produce immagini tridimensionali della mammella e consente di migliorare la precisione diagnostica e l’individuazione precoce del tumore al seno. Combinando tecnologie all’avanguardia con un design centrato sulla paziente, il nuovo mammografo è più confortevole e garantisce risultati diagnostici di alta qualità. Di retto dalla dottoressa Teresa Abbattista il servizio, aperto dal lunedì al sabato, con attività di screening mammografico e senologia clinica, è parte integrante e fondamentale della Breast Unit dell’AST di Ancona ed offre tutte le prestazioni per la prevenzione e la diagnosi delle patologie mammarie. 4687 le mammografie di pazienti esterni eseguite, 86 di pazienti interni e 3834 e 34 mammografie di screening rispettivamente di 1° e di 2° livello, eseguite dal servizio di Senologia nel 2024. Dal mese scorso la Diagnostica per Immagini di Senigallia è dotata anche dell’ortopantomografo Planmeca ProMax 3D Plus, un’unità di imaging dentale all’avanguardia che utilizza la tomografia computerizzata Cone Beam (CBCT) per produrre immagini radiografiche tridimensionali. Le tecniche panoramiche e cefalometriche sono utilizzate per radiografie bidimensionali. Combinando tecnologia avanzata e facilità d’uso, permette una diagnosi precisa e una pianificazione del trattamento ottimale e adatta a diverse applicazioni cliniche. Grazie alla sua capacità di eseguire sia imaging 2D che 3D con diverse dimensioni di volume, è adatto a molte applicazioni diagnostiche, inclusa l’implantologia e l’ortodonzia. La bassa dose di radiazioni rispetto alle tecniche tradizionali e la qualità d’immagine superiore sono le caratteristiche principali e i vantaggi offerti da queste tecnologie avanzate che migliorano l’accuratezza diagnostica e il flusso di lavoro di lettura, fondamentali per diagnosi accurate e pianificazioni di trattamento efficaci.

Le prestazioni specialistiche a Senigallia

Nella struttura di Senigallia sono 1.317.810 le prestazioni specialistiche erogate nel 2024. Vi operano complessivamente 750 persone, dal 2024 ad oggi sono stati assunti 29 dirigenti medici, 115 nuovi dipendenti tra personale sanitario, tecnico e amministrativo. Dal 2021 ad oggi sono stati investiti in tecnologie per Senigallia un totale di 3.351.250,60 euro. Gli investimenti per Senigallia ad oggi ammontano ad oltre 25 milioni di euro. E’ prevista la realizzazione di una Casa della Comunità (CdC) di tipo Hub presso l’attuale palazzina del Distretto sanitario di Senigallia e di un Ospedale di Comunità (OdC).

