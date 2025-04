Il periodo di formazione avrà la durata di tre anni, le domande di partecipazione online

Attivato il corso triennale di formazione specifica in Medicina generale relativo agli anni 2025-2028, con borsa di studio. Saranno ammessi al corso triennale complessivamente 160 medici. Le borse di studio sono così finanziate: 47 con risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla formazione specifica in Medicina generale; 113 con ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione a carico del bilancio regionale 2025/2027. “Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo voluto investire risorse per la formazione di nuovi medici, ci siamo chiesti cosa potesse fare la Regione per incentivare opportunità di specializzazione per giovani laureati, un impegno concreto per garantire un sistema sanitario regionale capace di rispondere alle esigenze dei cittadini – sottolinea il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli –. La formazione di nuovi medici di medicina generale rappresenta un passo fondamentale per affrontare il ricambio generazionale e assicurare la presenza più capillare di professionisti sul territorio. È una scelta strategica che guarda al futuro della sanità marchigiana con visione e responsabilità.”

Il bando per fronteggiare alla carenza di medici

“Questo intervento conferma l’attenzione e l’impegno costanti della Regione e la determinazione nel fronteggiare la carenza di medici di medicina generale – dichiara il vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Una criticità che abbiamo ereditato e alla quale siamo determinati a dare una risposta per garantire il diritto alla salute dei marchigiani. Grazie agli investimenti di questa giunta presto avremo i medici e gli specialisti necessari al Sistema Sanitario Regionale”. Rilevata la carenza di medici di medicina generale attuale e futura, stante la previsione che nei prossimi anni sarà collocato in quiescenza un consistente numero di medici, sono state previste ulteriori risorse, al fine di finanziare borse di studio aggiuntive regionali. A seguito dell’approvazione della delibera, si procederà con l’adozione di un decreto dirigenziale per l’emanazione del bando di concorso il cui testo è stato concordato con le altre Regioni e approvato dalla Commissione Salute il 12 febbraio 2025. Il bando sarà pubblicato sul BUR Marche, sui siti istituzionali e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale concorsi ed esami, unitamente ai bandi delle altre Regioni.

Come presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mediante procedura informatizzata on-line predisposta dalla Regione Marche. Il corso avrà inizio entro il mese di dicembre 2025 e comporterà un impegno dei partecipanti a tempo pieno. Per il conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina generale, al termine dei 36 mesi di formazione i candidati dovranno sostenere un esame che si svolgerà presso la Regione Marche, di norma in due sessioni, una ordinaria e una straordinaria. La prova scritta si svolgerà in tutte le Regioni nella medesima data fissata dal Ministero della Salute, in accordo con le Regioni. La data di svolgimento della prova sarà pubblicata sulla GURI, sul BUR Marche e sui siti istituzionali della Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata