L'obiettivo presentato nella giornata mondiale delle salute

E’ dedicato al miglioramento della salute e della sopravvivenza delle madri e dei neonati il tema della Giornata Mondiale della Salute 2025 che si celebra il 7 aprile, anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948. Secondo l’OMS sia malattie fisiche che problemi comportamentali in età adulta hanno le loro radici nell’infanzia, specialmente nei primi mille giorni, calcolati includendo i nove mesi di vita intrauterina (270 giorni) e i primi due anni di vita di un bambino (730 giorni). Si tratta di un periodo molto vulnerabile nello sviluppo fisico e cognitivo di ogni individuo a causa della sua rapida crescita e sviluppo, delle elevate esigenze nutrizionali, della suscettibilità alle infezioni e della completa dipendenza dagli altri per il trattamento, la nutrizione e l’interazione sociale. I primi mille giorni di vita sono quindi un periodo di importanza strategica, che pone le basi per lo sviluppo e la salute dell’intero arco della vita. L’investimento in interventi precoci di protezione e promozione della salute, tramite un approccio intersettoriale, è una delle priorità individuate dalle Organizzazioni mondiali che si occupano di sanità pubblica, quali l’OMS e l’UNICEF.

La salute di madre e figlio nei primi mille giorni

In questo periodo è necessario investire per la salute fisica e mentale del bambino di oggi e dell’adulto di domani, promuovendo azioni di comprovata efficacia, quali l’attenzione alla salute preconcezionale, l’astensione da alcol e fumo, la sicurezza in casa e su strada, l’allattamento, la posizione supina nel sonno, le vaccinazioni e la lettura precoce.

Nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, la Regione Marche prevede un programma specifico, ‘I primi mille giorni di vita’, con cui l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) si impegna in attività formative specifiche rivolte al personale multi professionale per diffondere la cultura delle ‘Nurturing Care’ (Le cure che nutrono) e per promuovere la genitorialità responsiva e lo sviluppo precoce dei bambini. E’ stato attivato il percorso formativo ‘Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento e promozione della salute delle famiglie nei primi 1000 giorni’, che ha formato un nucleo regionale di formatrici e formatori multiprofessionali – pediatri, neonatologi, ostetriche, infermieri e ginecologi – distribuito sul territorio regionale per garantire un approccio multidisciplinare in tutte le Aziende Sanitarie della regione.

L’attenzione della Regione Marche

“Come Regione prestiamo la massima attenzione alla salute delle madri e dei bambini e abbiamo previsto dei programmi specifici per diffondere la cultura della prevenzione, un pilastro fondamentale per garantire il diritto alla salute” dichiara il vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.

Inoltre, l’analisi dei dati della Sorveglianza ‘Bambini 0-2 anni’ ha evidenziato alcune criticità: l’appropriata assunzione di acido folico in fase pre-concezionale (solo il 29,4% delle mamme assume acido folico), il consumo di alcol in gravidanza (dal 23,1% delle mamme) e le intenzioni verso le future vaccinazioni (inferiore alla media nazionale). Aspetti su cui il gruppo di formatori sta lavorando con un piano di comunicazione partecipato, volto a sensibilizzare sui determinanti di salute nei primi mille giorni, con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze per una equità nella salute. Per rispondere alle esigenze della popolazione, sono stati organizzati dei ‘Focus group’ con professionisti e famiglie, per raccogliere riflessioni e informazioni utili alla sensibilizzazione. Attività che continuerà per tutto il 2025 e coinvolgerà donne sia italiane che straniere, coppie in gravidanza, mamme e papà con bambini entro i 2 anni di vita. L’obiettivo è quello di sviluppare interventi di prevenzione e promozione della salute nei primi mille giorni di vita che raggiugano il maggior numero di popolazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata