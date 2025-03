La trasmissione in corso, riferisce l'Ecdc, indica lacune nella copertura vaccinale. In corso un'epidemia in Texas

Considerevole aumento dei casi di morbillo nell’Unione Europea. Lo riferiscono i dati diffusi dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Tra il 1° febbraio 2024 e il 31 gennaio 2025 il morbillo è stato diagnosticato in un totale di 32.265 persone, la maggior parte in Romania, oltre 27 mila casi, mentre l’Italia è al secondo posto con 1097 casi. La trasmissione in corso indica lacune nella copertura vaccinale contro questa malattia, spiega l’Ecdc.

Epidemia di morbillo in Texas

Il morbillo è al centro dell’attenzione del mondo in questi giorni perché negli Stati Uniti, e in particolare nell’ovest del Texas e in New Mexico, è in corso un’epidemia della malattia. Più di 250 i casi in totale, e due persone non vaccinate sono morte per cause connesse al virus.

Si può prevenire con i vaccini

La malattia è causata da un virus altamente contagioso che si diffonde per via aerea quando una persona respira, starnutisce o tossisce. Si può prevenire tramite i vaccini e, negli Stati Uniti, era considerato eliminato dal 2000.

