L’iniziativa rientra nel Programma del Piano Regionale della Prevenzione che ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere dei lavoratori

Sono 19 le aziende marchigiane premiate questa mattina come ‘Luogo di lavoro che promuove salute’. Il riconoscimento è stato attribuito per aver portato a termine nel 2024 il percorso di promozione della salute in azienda applicando una serie di buone pratiche come corretta alimentazione, promozione di uno stile di vita attivo, contrasto alle dipendenze da fumo o alcol.

Il riconoscimento

L’iniziativa, che ha coinvolto oltre quattro mila lavoratori, nasce dal Programma del Piano Regionale della Prevenzione che ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, favorire un invecchiamento attivo, contrastare le malattie cronico degenerative e i fattori di rischio associati. Si tratta di una serie azioni per il benessere, come screening sanitari, organizzazione di attività sportiva, pasti salutari in mensa e momenti di informazione sull’alimentazione con un nutrizionista.

Ad attribuire il riconoscimento alle aziende virtuose che attuano la cultura del benessere promossa dalla Regione Marche è stato l’assessore alle Politiche del Lavoro, Stefano Aguzzi, che presiede anche il Comitato Regionale di Coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei Luoghi di lavoro.

“E’ stata una giornata molto bella e intensa dalla quale abbiamo avuto conferma della grande attenzione da parte del mondo dell’impresa marchigiana verso la salute, il benessere e la sicurezza dei dipendenti. Davvero una grande ricchezza della nostra regione – si è congratulato Aguzzi – oggi abbiamo avuto testimonianza di quanto sia diffusa sui luoghi di lavoro del territorio questa attività virtuosa che continuiamo a promuovere ed incentivare con iniziative come quella odierna a beneficio del bene comune”.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sede regionale con gli interventi dell’assessore Aguzzi, del vicario del Questore Gennaro Capasso, di Alessandro Carella Inail Marche, del Dirigente PF Prevenzione e promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro – ARS Fabio Filippetti, di Patrizia Perticaroli coordinamento gruppo tecnico regionale ‘PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute’ e i referenti Ast.

Le aziende, intervenute con la loro testimonianza, hanno aderito alla Rete secondo il Modello Workplace Health Promotion (WHP). Premiate per aver dimostrato un forte impegno, integrando gli obblighi di legge relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con il miglioramento degli stili di vita e fattori comportamentali secondo un Modello riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A conferma dell’elevato livello di attenzione del sistema imprenditoriale regionale alla continua ricerca di miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro. Diffondere nella propria azienda una cultura della salute vuol dire estendere questa cultura nella comunità locale dove è inserita, è il principio del Gruppo Tecnico Interistituzionale attivato a sostegno del percorso del Programma che vede la partecipazione di operatori del livello regionale, dei Dipartimenti di Prevenzione delle Parti sociali e di altri numerosi portatori di interesse, in un’ottica di intersettorialità della salute. Per potenziare il percorso è stato condiviso un Protocollo d’Intesa per diffondere tra le aziende marchigiane, pubbliche e private, sanitarie e non, la cultura della salute nei luoghi di lavoro.

Le aziende premiate

Questura di Ancona ,Techfem s.p.a.,Universita’ Politecnica delle Marche, Valmex s.p.a., INPS Direzione Regionale Marche, INPS Direzione Provinciale Pesaro, Comune di Camerano, I.R.C.C.S – I.N.R.C.A. Ancona , Supercap s.r.l., INPS Direzione Provinciale Fermo, DA.MI. srl, Verdemare srl – Smeraldo Suites & SPA, M.G.M. system srl, INPS Direzione Provinciale Ancona, Barilla G. e R. Fratelli – s.p.a, INPS Direzione Provinciale Ascoli Piceno, INPS Direzione Provinciale Macerata, CIAM srl, YKK Mediterraneo s.p.a.

