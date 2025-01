L'assessore Filippo Saltamartini: "Miglioreranno le prestazioni e ridurranno le liste d'attesa"

Non è ancora completata l’opera di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero previsto nella Missione 6 Salute del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito del quale la Regione Marche ha raggiunto il target relativo alle Grandi Apparecchiature Sanitarie. Sono infatti previsti per il 2025 altri 12 grandi macchinari che andranno ad aggiungersi ai 45, già installati e operativi. Questi da soli coprono già quasi l’80% del totale previsto dal PNRR, confermando il pieno rispetto degli obiettivi programmati. “Si tratta di interventi fondamentali per aumentare le prestazioni erogate ai cittadini e per ridurre le liste d’attesa – dichiara il vicepresidente e assessore alla sanità Filippo Saltamartini -. Dopo aver rafforzato gli ospedali marchigiani con 45 nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, altre 12 si andranno ad aggiungere alla lista, con l’obiettivo di innalzare l’asticella dei servizi offerti alla popolazione. Macchinari più performanti e all’avanguardia che incidono sulla salute dei cittadini: l’innovazione è fondamentale per l’efficacia delle cure. I nuovi macchinari, oltre a snellire i tempi di attesa, garantiranno una diagnosi più rapida e qualitativamente migliore”. Complessivamente nelle Marche, al termine dell’intervento di ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero, saranno 57 le nuove grandi apparecchiature che andranno ad “efficientare il sistema con effetti positivi anche in termini di riduzione della mobilità passiva” aggiunge Saltamartini, evidenziando che “grazie all’ammodernamento già attuato dalla nostra Giunta, le Marche sono tra le prime regioni in Italia per apparecchiature all’avanguardia tecnologica“.

I 12 nuovi grandi macchinari

Nello specifico si tratta di Tac a 128 strati, risonanze magnetiche a 1,5 T, sistemi radiologici fissi, mammografi, gamma camere/Tac. I nuovi macchinari saranno così suddivisi: Tac a 128 strati e Rm a 1,5 T all’Azienda Sanitaria Territoriale AST di Ancona; Rmn a 1,5 T all’Azienda Sanitaria Territoriale AST di Pesaro Urbino; 2 sistemi radiologici fissi, 1 Rmn a 1,5 T, 2 mammografi, una Tac a 128 Strati, una gamma camere/Tac all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Presidio Ospedaliero di Torrette e 1 Rmn a 1,5 T al presidio ospedaliero ‘Salesi‘; Rmn a 1,5 T all’Azienda Sanitaria Territoriale AST di Fermo.

