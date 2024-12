In Italia l'Iss attende i campioni del paziente di Lucca con sintomi simili

Istituto Superiore di Sanità i campioni del paziente di Lucca che aveva presentato sintomi influenzali potenzialmente riconducibili alla Congo. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, i campioni sono stati prelevati dai Nas e sono in viaggio verso l’Iss dove verranno effettuate tutte le analisi del caso. Il paziente era stato ricoverato il 22 novembre ed era stato dimesso il 3 dicembre perché guarito. Sono attesi all’i campioni del paziente diche aveva presentato sintomi influenzali potenzialmente riconducibili alla misteriosa che sta mietendo vittime in. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, i campioni sono stati prelevati daie sono in viaggio versodove verranno effettuate tutte le analisi del caso. Il paziente era stato ricoverato il 22 novembre ed era stato dimesso il 3 dicembre perché guarito.

Oms: In Congo 401 casi e 31 decessi accertati

A proposito della malattia misteriosa registrata nelle ultime settimane nella Repubblica Democratica del Congo e dei decessi che sono stati registrati, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fatto sapere che “sono in corso esami di laboratorio per determinare la causa esatta” e che, “in questa fase, è anche possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi”. Secondo l’Oms, i casi registrati sono 406 e i decessi accertati 31. “Tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, la zona sanitaria di Panzi, nella provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del Congo, ha registrato 406 casi di una malattia non diagnosticata con sintomi di febbre, mal di testa, tosse, colo nasale e dolori al corpo. Tutti i casi gravi sono stati segnalati come gravemente malnutriti. Tra i casi, sono stati registrati 31 decessi. La maggior parte dei casi segnalati riguarda bambini, in particolare di età inferiore a 5 anni”, scrive l’Oms. L’organizzazione sottolinea che “l’area è rurale e remota e l’accesso è ulteriormente ostacolato dalla stagione delle piogge in corso. Per raggiungerla da Kinshasa su strada ci vogliono circa 48 ore”, spiegando che “queste difficoltà, unite alla limitatezza della diagnostica nella regione, hanno ritardato l’identificazione della causa principale”.

Oms: “Dispiegate squadre di risposta rapida”

“Sono state dispiegate squadre di risposta rapida per identificare la causa dell’epidemia e rafforzare la risposta. Le squadre stanno raccogliendo campioni per le analisi di laboratorio, fornendo una caratterizzazione clinica più dettagliata dei casi rilevati, indagando sulle dinamiche di trasmissione e cercando attivamente altri casi, sia all’interno delle strutture sanitarie che a livello di comunità. I team stanno anche aiutando a curare i pazienti, a comunicare il rischio e a coinvolgere la comunità”, prosegue l’Oms. “Considerando la presentazione clinica e i sintomi riportati, e un certo numero di decessi associati, la polmonite acuta, l’influenza, il Covid-19, il morbillo e la malaria sono in corso di valutazione come potenziali fattori causali, con la malnutrizione come fattore contribuente. La malaria è una malattia comune in quest’area e potrebbe essere la causa o la concausa dei casi”, afferma ancora l’Oms.

