L'iniziativa di GreenVision è in programma il prossimo 13-14 settembre

Il gruppo GreenVision al fianco delle istituzioni di Caivano nell’ambito di una iniziativa della Struttura Commissariale istituita dal Governo nel comune in provincia di Napoli. Il 13 e 14 settembre, grazie alla presenza di un’unità mobile refrattiva, GreenVision supporterà lo staff dell’oftalmologo Rocco Plateroti per eseguire controlli per bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà, a cui verranno assicurate inoltre soluzioni visive gratuite.

L’attività, coordinata dalla Struttura Commissariale di Governo guidata da Fabio Ciciliano, è prevista presso i locali della Chiesa San Paolo Apostolo di Don Maurizio Patriciello. Il progetto vuole sensibilizzare e far comprendere alle famiglie e ai più piccoli l’importanza della cultura della prevenzione sin dall’infanzia. “A occuparsi dell’organizzazione degli screening sono il gruppo giovanile territoriale I Care 3 e l’associazione di volontariato I Giovani Della Speranza”, sottolinea una nota del gruppo, che conta circa 400 soci in Italia e oltre 530 centri ottici aderenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata