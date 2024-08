Si tratta della Clade 1. Lo ha annunciato l'Autorità svedese per la salute pubblica

In Svezia è stato confermato il primo caso al di fuori del continente africano della nuova variante più contagiosa del virus mpox, noto come vaiolo delle scimmie, la Clade 1. Ad annunciarlo l’Autorità svedese per la salute pubblica, come riporta l’emittente pubblica svedese Svt.

Secondo quanto riferito da Olivia Wigzell, direttrice generale ad interim dell’Autorità per la salute pubblica, la persona colpita è stata contagiata durante un soggiorno in un’area dell’Africa in cui è in corso un’epidemia di Clade 1. Wigzell ha precisato che il fatto che un paziente con mpox venga curato in un Paese, la Svezia in questo caso, non influisce sul rischio per la popolazione in generale, ma ha precisato che una nuova valutazione è attesa a breve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata