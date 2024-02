E' quanto emerge dal nuovo bollettino del Ministero della Salute

Sono 2.992 nuovi casi Covid in Italia, con una variazione di -22,5% rispetto alla settimana precedente. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino del Ministero della Salute relativo alla settimana compresa tra l’1 ed il 7 febbraio. In calo anche i deceduti (95, -17,4%) e i ricoveri. In particolare, il tasso di occupazione in area medica al 7 febbraio è pari al 2,9% (1.792 ricoverati) rispetto al 3,5% del 31 gennaio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 7 febbraio è invece pari all’1,% (87 ricoverati) rispetto all’1,2% del 31 gennaio.

Il tasso di positività scende del 2,1%, con una variazione di -0,5% rispetto alla settimana precedente (2,6%). Scendono anche i tamponi, che sono 142.934 tamponi con una variazione di -5,4%. “Il consolidamento del dato della endemizzazione del Sars-CoV-2 e la riduzione sempre più rilevante dell’impatto sulle strutture ospedaliere sono il frutto chiaro ed indiscutibile della bontà e della efficacia delle attività di prevenzione e comunicazione messe in campo” commenta il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia.

