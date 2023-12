Contagi e ricoveri in salita in tutta Italia

Aumentano i casi di Covid e i ricoveri in tutta Italia. Il Prof. Antonello Maruotti (ordinario Statistica Università LUMSA e co fondatore StatGroup 19 gruppo interaccademico di studistatistici sulla pandemia da COVID-19 spiega a La Presse cosa sta accadendo: “Questi giorni di festa coincidono con il momento peggiore per quanto riguarda l’epidemia da Covid nel 2023 ma, bisogna ricordarlo, sono numeri ampiamente gestibili. In alcune regioni del nord il picco di nuovi contagi è già stato raggiunto e nel periodo festivo i numeri saranno destinati ad aumentare anche sui ricoveri, le terapie intensive sono raddoppiate nell’ultimo mese, ma anche questi numeri sono sotto il livello del picco dello scorso anno. Probabilmente arriveremo a numeri molto simili a quelli dello stesso periodo dello scorso anno ma il sistema sanitario nazionale non entrò in affanno nella gestione dei casi. Comunque prudenza soprattutto nella presenza di fragilità perchè i casi stanno aumentando”.

