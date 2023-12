Lo annuncia il virologo Fabrizio Pregliasco. "Siamo in una fase di crescita di tutte le infezioni, soprattutto di quelle respiratorie"

Quasi un milione di italiani, “circa 900mila, passeranno le feste di Natale a letto ammalati, ‘vittime’ del Covid e dell’influenza“. A dirlo a LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco. “Siamo in una fase di crescita di tutte le infezioni, soprattutto di quelle respiratorie. Specialmente il virus H1n1 è in costante crescita e anche il Covid è molto più contagioso ma più buono, anche se non troppo. Soprattutto questi ultimi casi sono sottostimati, perché il tampone non viene eseguito”, continua Pregliasco che spiega come “nonostante il leggero arresto della scorsa settimana anche il dato dell’occupazione degli ospedali, dei ricoveri e delle morti è in crescita e desta preoccupazione”.

