La piccola dovrebbe volare a Boston: è affetta da una rara cardiopatia congenita

Attivata una raccolta fondi per una bimba italiana di 8 anni, Mariarosaria, che ha bisogno di un intervento salvavita. La mamma Maria e il papà Giuseppe vivono a Castellammare di Stabia e fanno la spola dall’ospedale Bambin Gesù di Roma da almeno 4 anni: ma per curare la bimba affetta da una rara cardiopatia congenita complessa Trasposizione corretta dei grossi vasi (LTGA) è necessario per la famiglia volare a Boston.

La piccola, Mariarosaria, dovrebbe recarsi all’Heart Boston Children’s Hospital. Il centro specializzato per la cura e la ricerca delle cardiopatie congenite complesse si trova negli Stati Uniti. La famiglia chiede aiuto “per riuscire a portare Mariarosaria a Boston per poter fare questo intervento e regalarle un cuore ‘riparato’ ma finalmente funzionante”, come riportato da Il Mattino.

L’appello della giovane coppia è rivolto a tutti: amici, concittadini, sconosciuti che possano dare una mano alla famiglia. L’Iban intestato alla Parrocchia Maria Ss. Del Carmine, è IT98F0338822101000000016335. Per donare occorre inserire nella causale ‘Operazione Mariarosaria’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata