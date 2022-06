Si chiama Federico Carboni, e la sua vera identità è stata rivelata dopo il decesso, come da lui deciso

È morto giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, finora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. Lo rende noto l’Associazione stessa.

