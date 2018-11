Maltempo, selfie con la tuta della protezione civile: polemica contro Salvini

Il ministro dell'Interno ha pubblicato uno scatto in cui è sorridente prima di una ricognizione sulle zone devastate nel Bellunese. Ma Twitter non ha apprezzato

Ricognizione aerea del ministro dell'Interno Matteo Salvini nel Bellunese, devastato dal maltempo. E come il vicepremier leghista ci ha abituato, prima dell'operazione annuncio e selfie di rito sono finiti su Twitter. Questa volta però lo scatto che Salvini ha pubblicato non è piaciuto, scatenando non poche polemiche sul social.

La foto lo ritrae sorridente, con la tuta della protezione civile, con il pollice alzato. Il tweet si conclude con "Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto" con tanto di emoji che fa l'occhiolino.

Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

E gli utenti hanno iniziato a criticarlo. "Dieci morti a Palermo stanotte E il primo pensiero di Salvini e @lumorisi è il selfie sorridente da dare in pasto ai fans. Fate schifo", si legge tra i commenti. E in tanti lo rimproverano: "Porti rispetto per le persone morte stanotte in Sicilia! Che diavolo ha da sorridere?" .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata