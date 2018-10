Roma dice basta, migliaia in piazza al Campidoglio: "Raggi dimettiti"

Riuscita la manifestazione organizzata dalle sei donne di "Roma per tutti, tutti per Roma". Dalle buche al degrado; dal traffico ai mezzi pubblici che non vanno; dai rifiuti agli alberi che cadono. Contro il dilettantismo dell'amministrazione

Piazza del Campidoglio si è riempita di gente, questa mattina, dalle 10,30 per la manifestazione "Roma dice basta". Con le note di "Ricominciamo" le "sei cattive ragazze" che, partendo dalla pagina "Roma per tutti, tutti per Roma" sono riuscite a portare in piazza migliaia di persone per dire "basta" al degrado della Capitale e chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi. Buche, rifiuti, mezzi pubblici che non funzionano o prendono fuoco, alberi che cadono sulle auto e sulla gente, radici che sbucano da sotto l'asfalto provocando gravi incidenti, traffico caotico di pullman e auto private in pieno centro con rischi per la vita dei pedoni.

Le sei "cattive ragazze", Emma Amiconi, Tatiana Campioni, Francesca Barzini, Valeria Grilli, Roberta Bernabei, Martina Cardelli, sono in realtà sei amiche (professioniste di vari settori) che qualche tempo fa hanno lanciato una specie di "manifesto per Roma" che parte da questa "petizione di principio": "Vogliamo esercitare appieno le prerogative date ad ognuno di noi: libertà di espressione, azioni di informazione democratica e civica, impegno e partecipazione sui temi che ci stanno a cuore. Non ci arrendiamo alla sola logica del risparmio delle risorse economiche, perché così nessun conto tornerà mai. Vogliamo che Roma torni ad essere capitale di civiltà, accoglienza, tolleranza, bellezza e cultura".

Migliaia di firme sono state raccolte e si è arrivati rapidamente alla manifestazione di oggi. Volutamente, le sei amiche hanno cercato di tenere i partiti fuori dall'organizzazione dell'evento. Anche se, questa mattina, in piazza c'erano (a titolo personale) molti esponenti dell'opposizione capitolina sia di centrosinistra che di centrodestra.

