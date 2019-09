Murales a Roma: Renzi Cupido fa scoccare l'amore tra Conte, Di Maio e Zingaretti

Dopo quello di Salvini e Di Maio che si baciavano, suggellando l’accordo politico tra Lega e M5s per la formazione del governo gialloverde, lo street artist Tv Boy colpisce ancora con un nuovo murale in cui rappresenta l'esecutivo nato dall’unione tra Pd e M5s. Conte, Di Maio e Zingaretti sono raffigurati come le Tre Grazie ne "La Primavera" di Botticelli, mentre Matteo Renzi è un Cupido che scaglia la freccia dell’amore. Nello sfondo due cuori, uno giallo e l’altro rosso.

