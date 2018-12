Manovra, il governo presenta 56 emendamenti in commissione Bilancio: taglio Imu sui capannoni

Sono 56 gli emendamenti del governo alla manovra giunti in commissione Bilancio della Camera. E' quanto si apprende da fonti della commissione. Alle 56 proposte di modifica dovranno essere aggiunti entro le 18 di oggi i sub-emendamenti. Alla stessa ora riprenderanno anche i lavori della commissione che potranno proseguire anche in notturna. Lunedì mattina l'inizio dei lavori è fissato per le 10. L'obiettivo è di dare mandato al relatore entro martedì alle 14 per poter giungere in aula mercoledì attorno alle 12.

Gli emendamenti. Il taglio dell'Imu sui capannoni sale dal 20% al 40%. La proposta di modifica prevede l'introduzione dell'art. 4-bis, secondo cui "l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40%". La misura costa 290,3 milioni nel 2020 e circa 166,9 dal 2021. Le risorse proverranno dal Fondo per l'attuazione del programma di Governo, previsto nell'art.55 della legge di Bilancio.

Nel pacchetto ci sono alcuni emendamenti per cambiare l'articolo 41 su sanità, liste d'attesa e sconti per le farmacie. Non ci sono però le attese proposte di modifica su famiglia e taglio delle pensioni d'oro.

Tra le proposte di modifica c'è anche una norma per il rafforzamento degli organici dei centri dell'impiego. La misura è complementare al reddito di cittadinanza, i cui dettagli sono ancora in via di definizione. L'emendamento 21.86, presentato dai relatori, autorizza le Regioni ad assumere fino a 4mila unità da destinare ai centri per l'impiego. Le risorse stanziate ammontano a 120 milioni per il 2019, 160 milioni per il 2020 e altri 160 milioni a decorrere dal 2021. Le risorse arrivano dal Fondo per il reddito di cittadinanza, disciplinato dal primo comma dell'articolo 21 della legge di Bilancio.

Dialogo con Bruxelles. Nel frattempo prosegue la trattativa con l'Ue. "Il dialogo procede in un clima sereno - ha spiegato Conte dopo l'incontro con Juncker a margine del G20 -. Ci stiamo confrontando in maniera molto costruttiva, molto aperta". Conte non ha fornito altri dettagli, precisando che "non si è parlato di numeri finali", su cui sono circolate diverse voci. L'indiscrezione più interessante - ma smentita da Palazzo Chigi - sostiene che l'Italia sia pronta a scendere al 2% di rapporto deficit/Pil. Nella trattativa con i commissari, però, "la riservatezza è d'obbligo", ha sottolineato ancora il premier, aggiungendo che "stiamo lavorando a delle ipotesi che, fino a quando non avranno la veste di soluzione condivisa, non ha senso divulgare".

Nei prossimi giorni, i tecnici di Roma e Bruxelles verificheranno la plausibilità delle soluzioni messe sul tavolo di Buenos Aires disegnando con i commissari europei "vari scenari". Le parole d'ordine dell'esecutivo giallo-verde, comunque, sembrano restare sempre le stesse: "Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme", che "caratterizzano l'azione del governo". "Il margine di manovra", ha concesso Conte, riguarda "tutto il resto".

