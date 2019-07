Lega, Zingaretti: Chiesto a Casellati e Fico incontro per governo in Aula

di npf

Roma, 14 lug. (LaPresse) - "La vicende che riguardano il Ministro dell'Interno Salvini diventano ogni ora più gravi. L'ultima nota di Palazzo Chigi che smentisce le sue dichiarazioni aggravano ancora di più la situazione. Ho chiesto a nome del Partito Democratico alla Presidente Casellati e al Presidente Fico un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto sta accadendo. Ci vuole trasparenza assoluta e non permetteremo mai che il Parlamento sia tenuto all'oscuro di fatti di enorme gravità per la sicurezza, l'autonomia e la collocazione internazionale dell'Italia". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.

