La manovra in aula alla Camera domenica 22 dicembre



Dopo il via libera ottenuto in aula al Senato, il testo della manovra arriverà in aula alla Camera dei Deputati domenica 22 dicembre dalle 9.30, con la discussione generale e l'inizio delle votazioni. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera. A quanto si apprende, il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Il termine per la chiusura dell'esame sulla manovra in commissione Bilancio è la tarda serata di sabato 21.

Casellati: "Centralità parlamento sempre più compressa"

In merito al via libera di ieri a Palazzo Madama è intervenuta la presidente del Senato Casellati: la centralità del Parlamento "lo abbiamo visto anche in questi giorni, è sempre più spesso compressa. Mi riferisco anche all'esame del disegno di legge di bilancio che il Senato ha potuto approvare con forti ritardi, in prima lettura, solo nella giornata di ieri" ha detto durante il tradizionale incontro per lo scambio di auguri con le autorità e i giornalisti.

Salvini: "Faremo ricorso alla Corte Costituzionale"

"Questa manovra è blindata, noi faremo ricorso alla Corte costituzionale, perchè se ne sono fregati dei suggerimenti di tutti" ha detto invece il leader leghista Matteo Salvini parlando coi giornalisti in Senato, annunciando ricorso "sui tempi, sui contenuti, sui modi, sulla mancanza di democrazia, di trasparenza".

