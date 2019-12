Gregoretti, Salvini: "Non vedo l'ora che mi chiamino in tribunale"

"Mi vogliono mandare a processo perché, come ogni sinistra che si rispetti, se non riescono a vincere nelle urne, provano a vincere in tribunale. Non vedo l'ora che mi chiamino in tribunale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del caso Gregoretti durante una conferenza stampa a Bologna in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio.