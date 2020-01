Gregoretti, Rauti: Fdi appoggia richiesta Lega su convocazione Giunta regolamento

di scp

Roma, 16 gen. (LaPresse) - "Fdi condivide appoggia la richiesta del presidente Romeo della convocazione della Giunta per il regolamento". Così Isabella Rauti intervenendo in Senato sulla data per la votazione in Giunta delle elezioni e delle immunità sull'autorizazzione al processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti.

