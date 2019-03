Elezioni in Basilicata: trionfa il centrodestra (42%), csx al 32%. Crolla il M5S (20%). Bardi: "Lucani pronti per il cambiamento"

E tre. Dopo Abruzzo e Sardegna, il centrodestra conquista anche la Basilicata con un risultato numerico praticamente sovrapponibile. Chiuse le urne nei 681 seggi lucani, è iniziato subito lo spoglio e le prime proiezioni danno un risultato già molto chiaro. A scrutinio quasi concluso, il candidato del centrodestra Vito Bardi (generale della Guardia di Finanza) viaggia intorno al 42% e sarà dunque il nuovo governatore della Basilicata, Carlo Trerotola (centrosinistra) segue con il 33% mentre Antonio Mattia (M5S) si colloca intorno al 20% dei voti. Valerio Tramutoli (Possibile) è al 4,33%. E' la ripetizione di quello che si è già visto in Abruzzo e Sardegna dove il centrodestra a trazione leghista fa il pieno, il centrosinistra risale rispetto alle politiche (ma perde rispetto alle precedenti regionali) e il Movimento 5 stelle dimezza i voti rispetto a un anno fa anche se cresce rispetto al 2013.

L'affluenza alle urne dei 573.970 elettori della Basilicata è risultata pari all 53,65%, circa 6 punti in più rispetto alle precedenti regionali.

Bardi - "I lucani hanno risposto presente. La Lucania è pronta per il cambiamento. Oggi abbiamo scritto la storia", ha dichiarato Bardi, esultando per la vittoria. "Dopo tanti anni di centrosinistra - ha proseguito - il centrodestra ha scelto la via del riscatto. Sono lucano e uomo delle istituzioni e sono onorato. E' stata un'esperienza splendida, sono felice. Al primo posto nella mia agenda ci sarà il lavoro".

Salvini - Soddisfatto anche Matteo Salvini, che su Twitter scrive: "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa".

Di Maio - Commenta il risultato anche il vicepremier Luigi Di Maio, che, in disaccordo con le analisi dei principali giornali, parla di un buon risultato. "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro, anche quelle con i portavoti di Pittella. A Matera siamo oltre il 30%! Ed è un risultato che conserviamo con grande senso di responsabilità verso il Paese, senza esultanze da stadio. Noi abbiamo un simbolo, una lista. E andiamo avanti così!", scrive su Facebook.

"Considerando il vero tracollo di Pd (che perde ben 16 punti rispetto al 2013) e Forza Italia, se andassimo al voto alle elezioni politiche domani potremmo anche rivincere in quella regione, visto che non esisterebbero le miriadi di liste civetta che hanno assorbito centinaia di voti soprattutto nei Comuni di provincia", si legge ancora nel post. "I giornali sono dunque liberi di scrivere ciò che credono; quel che conta è che il MoVimento, oggi, è più forte di prima in Basilicata: passa dall'8% delle regionali 2013 a oltre il 20% di oggi. E questa non è la nostra storia, è la realtà! Grazie ad Antonio Mattia M5S per la bellissima campagna che ha portato avanti. Auguri ai nuovi consiglieri regionali. Al lavoro sempre per l'Italia!".

I precedenti - Si trattava, come detto, di un altro test politico rilevante dopo Friuli, Abruzzo e Sardegna. In tutte le occasioni precedenti, ha vinto il centrodestra, il M5S è crollato e il centrosinistra ha dato segnali di ripresa rispetto al risultato delle politiche del 4 marzo. Il 4 marzo 2018, in Basilicata, il M5S ottenne il 44,36% sbaragliando il campo. Il centrodestra (Forza Italia 12,40%, Lega 6,28%, Fratelli d'Italia 3,69%, Noi con l'Italia 3,02) arrivò al 25,39%. Il centrosinistra ottenne il 19,62% con il Pd al 16,15 e *Europa all'1,21%. Leu raggiunse il 6,44%, Potere al Popolo l1,28% e Casa Pound lo 0,65%. Alle regionali del 2013, vinse il centrosinistra con Pittella che ottenne il 59,60%. Il centrodestra (Di Maggio) si fermò al 19,39% e il M5S (Pedicini) raggiunse il 13,19%.

Sezioni: 577 su 681

Candidati Voti %

VITO BARDI 103.005 42,39%

(Centrodestra)

Partiti che

lo sostengono

Lega 44.863 18,87%

Forza Italia 21.942 9,23%

Fratelli d'Italia 14.170 5,96%

Idea 10.130 4,26%

Bardi Presidente 10.102 4,25%

Voti %

CARLO TREROTOLA 80.040 32,94%

(Centrosinistra)

Partiti che

lo sostengono

Avanti Basilicata 18.793 7,91%

Comunità democratiche 19.347 8,14%

Verdi 4.095 1,69%

Presidente Trerotola 8.058 3,32%

Progressisti Basilic. 10.968 4,61%

Psi 9.422 3,96%

Basilicataprima 8.181 3,37%

Voti %

ANTONIO MATTIA 51.137 20,60%

(M5S)

Partito che

lo sostiene

M5S 49.864 20,53%

Voti %

VALERIO TRAMUTOLI 10.652 4,29%

(Possibile)

Partito che

lo sostiene

Basilicata Possibile 7.571 4,09%

