Dl sicurezza bis, Conte: "Va approfondito". Viminale: "Al lavoro, ma il testo non sia stravolto"

Mattinata di lavoro al Viminale con gli esperti del Legislativo. L'obiettivo del Viminale è dare pronto riscontro a tutte le osservazioni formulate. "Il testo - dichiarano fonti del Ministero - non può essere stravolto: si tratta di ulteriori limature, come già avvenuto in occasione del Decreto Sicurezza dello scorso anno. Si tratta di un provvedimento solido e completo che già contiene tutte le necessarie coperture finanziarie. Massima disponibilità: l'importante è raggiungere l'obiettivo e adottare al più presto un Decreto Sicurezza Bis per combattere gli scafisti e tutelare più efficacemente le Forze dell'Ordine".

"Il decreto sicurezza è un decreto complesso che prevede vari profili che vanno approfonditi ancora", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a margine del Festival dello Sviluppo sostenibile, sottolineando che nell'ordine del giorno portato in Consiglio dei ministri ci fosse l'avvio dell'esame e non la sua approvazione. Ecco perché "quello che è successo è normale ed era anticipato dalle premesse. È stato portato in discussione con la consapevolezza che andava approfondito", ha aggiunto il premier.

Conte non sa dire se il decreto sicurezza bis sarà approvato prima o dopo il voto delle Europee. "Adesso vediamo, quando c'è un decreto legge dobbiamo rispettare il ruolo del Capo dello Stato, - ha detto il premier - c'è un vaglio da parte della presidenza della Repubblica un po' più incisivo rispetto un provvedimento ordinario. Stiamo parlando di una decretazione d'urgenza quindi è normale ascoltare il Quirinale e avere la possibilità da parte del presidente Mattarella di raccogliere tutte le eventuali valutazioni e gli approfondimenti."

A confermare che ci sarà "un'interlocuzione che ci sarà tra Conte e il presidente della Repubblica" sul Dl Sicurezza è stato Luigi Di Maio, a Mattino5 su Canale5. Il vicepremier ha anche sottolineato che il M5s non è affatto contrario al decreto. "Se stiamo parlando di dubbi del Quirinale, del presidente della Repubblica, Salvini sbaglia a chiedere a noi, - ha detto Di Maio - deve chiedere a chi di dovere. Io dico che quel decreto va bene se ci sono dentro i rimpatri, noi non abbiamo adesso il problema di quanti ne arrivano qui perché i numeri si sono ridotti grazie alle politiche che abbiamo portato avanti, il tema è chi è rimasto qui". "Noi non siamo contro questo decreto, come non ho visto la Lega contro il mio decreto sulla famiglia", ha rimarcato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata