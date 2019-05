Conte a Giorgetti: "Gravissimo mettere in dubbio la mia imparzialità". Cdm oggi alle 20.30

Si terrà alle 20.30 di oggi il tanto atteso consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il decreto Sicurezza bis caro alla Lega e il dl Famiglia su cui spinge il Movimento 5 stelle. Ma la tensione all'interno dell'esecutivo è altissima.

Il premier Giuseppe Conte rivolge parole molto dure al sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, che lo ha accusato di non essere più imparziale: "Mettere in dubbio la parzialità del presidente del Consiglio non è una cosa grave ma gravissima". E tuona: "C'è una grammatica costituzionale: se si mette in dubbio l'imparzialità e l'operato del presidente del Consiglio si mette in discussione anche l'azione di governo e allora bisogna farlo in base a percorsi chiari e trasparenti. Le sedi ufficiali sono innanzitutto il Consiglio dei ministro e in prospettiva anche il Parlamento. Non possiamo accettare allusioni, insinuazioni affidate alla stampa con una mezza intervista, un mezzo video su Facebook. Chi lo fa se ne assuma conseguentemente la responsabilità. In Cdm alcuni giorni fa si è votato all'unanimità".

Intanto Matteo Salvini spinge sul decreto sicurezza: "È pronto. Se ci sono miglioramenti, suggerimenti, sono disponibile ad accoglierli. L'importante è fare". Ma il testo sembra non essere mai stato visionato dal M5s: "Vediamo se ci sono le norme sui rimpatri. Il ministro dell'Interno mica ce lo ha fatto leggere, lo vediamo oggi in Consiglio dei ministri per la prima volta", spiega Luigi Di Maio. "Non ha il testo del decreto sicurezza bis?", replica Salvini. "Glielo rimanderemo, a colori, tutti gli uffici ce l'hanno e hanno fatto proposte e suggerimenti. C'è anche l'accordo sui rimpatri, ci stiamo lavorando con il ministero degli esteri, e lui lo dovrebbe sapere".

Il leader pentastellato conferma però il suo appoggio alla misura se avrà tutto in regola sul fronte rimpatri. "Se invece deve essere soltanto una trovata elettorale vuol dire che si stanno prendendo in giro gli italiani", sottolinea. E rincara la dose: "Non capisco questa ossessione sui ricollocamenti, fino a ieri andavano bene e oggi che li facciamo per Salvini non vanno più bene. Sta emergendo una verità: ci avviamo a risolvere il problema migranti e la Lega va nel pallone, perché non ha più argomenti. Se i ricollocamenti funzionano loro di che parlano. Ormai sono un disco rotto, monotematici, parlano solo di migranti e quando non sanno che dire la sparano. Mi auguro che dopo il 26 maggio tornino normali".

L'esecutivo tiene? "Da parte mia il Governo va avanti al 100%, poi siamo in due. Come marito e moglie. Se tutti mantengono la parola data si va avanti. Io 'no' non ne ho detti, come sul reddito di cittadinanza che non è proprio una battaglia storica della Lega", sostiene Salvini. Il leader del Carroccio, ormai insofferente ai rifiuti del M5s, attacca: "Il problema sono i no e ultimamente quelli del M5S sono tanti, tra l'altro in sintonia con il Pd di Zingaretti, ma penso che sia la campagna elettorale". E aggiunge: "Ad oggi sono orgoglioso che rispetto ai 10 mila sbarchi dello scorso anno siamo a quota mille. Mi spiace che questo crei uno scontro politico: vale per Renzi come per Di Maio che più o meno dicono le stesse cose in questi giorni, e non solo sui migranti. Io continuo a fare il mio lavoro".

