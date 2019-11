Di Maio: "Zingaretti rilancia Ius soli? Sono sconcertato, basta slogan"

"Abbiamo un'Italia sotto l'acqua, da nord a sud ci sono richieste di stato d'emergenza, c'è una multinazionale che sta mettendo a rischio 10500 lavoratori a Taranto. Io sono sconcertato. Io ho rispetto di tutto, siamo al governo per governare e non lanciare slogan per fare campagna elettorale". Così Luigi Di Maio, capo politico M5S, a Salerno commentando le parole di Nicola Zingaretti che oggi ha rilanciato lo Ius soli e Ius culturae.