Le Iene denunciano: "Lavoro nero nell'azienda di famiglia di Di Maio"

Nel servizio in onda domenica un uomo racconta: "Mi feci male e suo padre mi disse di non dire che era successo lì altrimenti avrebbe passato molti guai"

Lavoro nero nell'azienda edile di famiglia del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. L'accusa arriva in un servizio della trasmissione Le Iene che, in un servizio in onda domenica, raccoglie la testimonianza di Salvatore Pizzo, detto Sasà: "Lavoravo in nero per l'impresa dei Di Maio. Mi feci male e suo padre mi disse di non dire che era successo lì altrimenti avrebbe passato molti guai".

Salvatore, cittadino di Pomigliano d'Arco, città natale del leader pentastellato, è senza lavoro e sbarca il lunario con lavoretti occasionali per mantenere moglie e tre figli. L'azienda edile della famiglia Di Maio è portata avanti da trent'anni dal padre Antonio, prima intestata alla madre Paolina Esposito e confluita poi nel 2012 nell’Ardima srl, di proprietà al 50% del ministro e della sorella Rosalba.

"Di Maio ribadisce in campagna elettorale che viene da una famiglia onesta", protesta Salvatore. "Lo venisse a dire in faccia me che tutta questa onestà sulla mia pelle non l’ho notata". Nel servizio di Filippo Rossi lo stesso vicepremier assicura che verificherà la situazione nell'azienda di famiglia della quale non era socio all'epoca dei fatti denunciati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata