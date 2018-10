Def, Tria scrive all'Ue: "Pil +1,5 nel 2019. Puntiamo alla crescita, in seguito riduzione deficit"

L'insieme di misure della manovra di governo porterà "un aumento della crescita all'1.5 per cento nel 2019 per arrivare all'1.6 e l'1.4 negli anni successivi". E' quanto scrive il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una lettera inviata alla Commissione europea per illustrare i contenuti della nota di aggiornamento al Def.

"Come sostenuto in diverse occasioni - prosegue il ministro - la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021".

L'auspicio del numero uno del Mef è che "il dialogo con la Commissione europea rimanga aperto e costruttivo, tenendo conto delle reali esigenze di cittadini e imprese e del ruolo che svolgono le Istituzioni. In questo dialogo il governo si presenta compatto e fiducioso". "Ora si apre la fase di confronto con la Commissione, che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra", precisa ancora Tria.

Come conferma a LaPresse un portavoce della commissione, il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario Pierre Moscovici hanno ricevuto la lettera del ministro dell'Economia. Il portavoce fa sapere che la risposta di Bruxelles verrà inviata nei prossimi giorni e che la valutazione formale della manovra inizierà solo con l'invio del Documento programmatico di Bilancio atteso entro il 15 ottobre. A quanto si apprende, inoltre, la Commissione non ha ancora ricevuto la nota di aggiornamento al Def dal governo italiano.

