Def, Salvini: "Riduzione fiscale dovrà essere presente"

"La riduzione fiscale nel Def dovrà essere presente", Matteo Salvini non vuole cedere e dal palco della cerimonia inaugurale del Vinitaly a Verona invia un messaggio a Giovanni Tria, dopo le tensioni degli ultimi giorni. A chi gli chiede come riuscirà a convincere i 5 stelle su questo punto, risponde con sicurezza: "La flat tax è nel contratto di governo, non serve a Salvini, ma agli italiani". Da settimane infatti è scontro sul tema e al momento sembra che non ci sia margine per inserire la flat tax (un tipo di tassazione proporzionale uguale per tutti i contribuenti, indipendentemente dal reddito) nel Def, il documento che contiene le politiche economiche e finanziarie decise e imposte dal governo, a meno di non aumentare l'Iva.

Riguardo le polemiche con Di Maio in vista delle Europee, invece, il vicepremier non vuole commentare: "Io bado ai fatti e mi cucio la bocca".



