Coronavirus, Zingaretti: Bene Berlusconi, priorità basta polemiche

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - L'appello al dialogo lanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi? "Lo dico da tempo che bisogna aprire un dialogo con tutte le opposizioni. È ovvio che le differenze ci sono, ma c'è un tema che deve unirci: su questo punto di come si salva l'Italia bisogna fare di tutto per trovare una posizione comune. Berlusconi fa bene a chiedere segnali concreti. C'è una priorità: basta polemiche. Se le polemiche vengono fatte per non trovare la soluzione, ci allontaniamo dalla voglia di riscatto di questo Paese. È ovvio che gli italiani hanno paura, ma bisogna combattere insieme". Così il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5.

