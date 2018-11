Maltempo, Conte: "Nella manovra di bilancio un piano di investimenti"

Il premier convocherà in settimana il Consiglio dei ministri per deliberare lo stato di emergenza

"Il sistema infrastrutturale della nazione denuncia il logorio del tempo e richiede un piano di investimenti adeguato che stiamo attuando in manovra di bilancio", queste le parole del premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palermo, dopo la nuova tragedia causata dal maltempo. "Dobbiamo intervenire anche per mettere in sicurezza il sistema idrogeologico - ha aggiunto - la salvaguardia delle vite umane prevale su tutto". "Anche l'Esercito è pienamento coinvolto. Abbiamo avuto una riunione operativa. Sta già assicurando il ripristino della viabilità su rotaia ed ora si impegnerà anche per quella stradale".

Subito dopo la bomba d'acqua che ha causato la morte di 12 persone in Sicilia, il premier si è recato sull'Isola dove ha sorvolato le zone colpite e ha fatto visita ai familiari delle vittime presso il Policlinico di Palermo. Poi, in Prefettura, ha partecipato alla riunione di coordinamento dei soccorsi.

"In questi giorni - ha scritto su Facebook - mi sono mantenuto sempre in costante contatto con il Capo del Dipartimento Protezione Civile per avere un aggiornamento continuativo. Dopo avere firmato i provvedimenti necessari a gestire l'emergenza, mi accingo a convocare il Consiglio dei Ministri, la prossima settimana, per deliberare lo stato di emergenza". "Con la deliberazione dello stato di emergenza il Governo disporrà lo stanziamento delle prime risorse e adotterà gli interventi necessari a superare l'emergenza", ha aggiunto.

"È da settimane - ha scritto ancora Conte - che la nostra Penisola è martoriata da eventi meteorologici particolarmente violenti. Prima la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, poi dal 27 ottobre il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, le province di Trento e Bolzano, nonché la Liguria e il basso Lazio. Il vento e le intense precipitazioni hanno causato vittime e ingenti danni. Già nei giorni scorsi il bilancio era tragico: 17 persone decedute, tantissime famiglie evacuate, interi territori distrutti". "Il mio commosso pensiero - ha dichiarato il presidente del Consiglio - va alle vittime di queste sciagure e ai loro familiari. E ancora una volta rinnovo la vicinanza a tutte le popolazioni colpite ed esprimo il mio personale ringraziamento alle donne e agli uomini del Servizio nazionale della Protezione civile che sono intervenuti e ancora stanno intervenendo per prestare soccorso". "Questa mattina sono in Sicilia: sto effettuando un sopralluogo nel palermitano e nell'agrigentino. Nei prossimi giorni sarò al Nord: porterò di persona la deliberazione sullo stato di emergenza, non appena l'avremo adotta in Consiglio dei Ministri", ha concluso.



