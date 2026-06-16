Milano, Sala: “Cottarelli sindaco? Ogni tanto rispunta ma rispetti il Pd”

“Riguardo a Cottarelli, non lo so, ogni tanto Cottarelli rispunta fuori. Se devo dire una cosa, mi spiace il fatto che una persona che sia stata eletta col Pd poi si esprima in maniera così dura nei confronti del vertice del Pd, questo a me non piace. Poi rispetto la sua capacità, però bisogna anche sempre ricordarsi che quando i primi passi in politica sono stati fatti con il supporto di un partito, bisognerebbe avere un po’ più di prudenza, lo dico con affetto a Cottarelli, ma credo che debba essere una lezione per tutti noi”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sull’ipotesi della candidatura a Palazzo Marino dell’economista Carlo Cottarelli con le forze centriste.
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