Legge elettorale, il centrosinistra presenta otto emendamenti unitari

Le opposizioni presentano in Senato i loro emendamenti alla legge elettorale. Sono otto gli emendamenti unitari presentati dal centrosinistra, presentati in una conferenza stampa a Palazzo Madama, a cui si aggiungono quelli a firma dei gruppi per complessive 659 proposte di modifica.

Tre le proposte di modifica della maggioranza

Sono tre invece gli emendamenti unitari che il centrodestra ha presentato in Senato alla legge elettorale. Lo conferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, sottolineando che il partito azzurro “ha sottoscritto, insieme agli altri partiti della maggioranza, tre emendamenti condivisi alla proposta di riforma della legge elettorale approvata in prima lettura alla Camera, riguardanti il sistema misto di preferenze e capilista bloccati con alternanza di genere, la piena funzionalità della procedura prevista per l’elezione del Senato della Repubblica con l’attribuzione del premio di governabilità e una più coerente ridefinizione dei collegi di Bolzano, Merano e Bressanone”.

Bonetti (Az): “Maggioranza sbatte fuori le donne dalle istituzioni”

“All’ennesimo emendamento, la volontà è ormai chiarissima: la maggioranza ha deciso di prendere le donne e sbatterle fuori dalle istituzioni. Dietro questa scelta c’è un mix di bulimia di potere maschile e di paura della pancia vannacciana che ormai attanaglia il centrodestra. Il risultato è una legge del tutto incostituzionale che, invece di difendere e promuovere le conquiste ottenute dalle donne, le butta via. A questo punto serve una mobilitazione generale di tutte e tutti coloro che sono ancora disponibili a difendere la parità di genere e i diritti delle donne nel nostro Paese”, scrive sui social la presidente di Azione e ex ministra delle pari opportunità, Elena Bonetti, commentando le notizie sulla rimozione del vincolo dell’equilibrio di genere sui capilista bloccati tra gli emendamenti di maggioranza al Senato.

Boccia (Pd): “Destra ancora spaccata con no Lega-FI a ballottaggio”

“La destra è divisissima ed è evidente che nè Forza Italia né la Lega condividano l’ipotesi ballottaggio e di fatto l’ennesimo colpo di teatro di FdI, arrivato con l’emendamento di Marcello Pera”. Così il capogruppo Pd in Senato durante la conferenza stampa delle opposizioni sugli emendamento presentati alla legge elettorale. “Tra l’altro l’emendamento in questione serve solo a tenersi in vita scavalcando Vannacci – aggiunge – ma non regge con il bicameralismo italiano”.