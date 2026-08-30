Malore Di Battista, Tajani lo chiama: “Lo aspetto in Italia”. Medici del “Gemelli” in arrivo a Cuba

Alessandro Di Battista ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli Esteri Antonio Tajani dall’ospedale di L’Avana, dove si trova ricoverato. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l’ex parlamentare per offrirgli la sua solidarietà e lo ha trovato “combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”. Tajani, spiegano alla Farnesina, ha espresso la sua solidarietà a Di Battista, garantendogli che il governo farà “tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili”, e augurandogli di tornare presto a Roma.

Il vicepremier, rievocando il proprio passato da giornalista, ha chiesto all’ex deputato del M5s su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage a Cuba. Di Battista gli ha parlato a lungo dell’isola, ha sottolineato la necessità di aiutare il popolo cubano e ha parlato delle condizioni del luogo. La telefonata si è conclusa con l’auspicio Di Tajani di rivedersi presto, “di tornare a litigare su tutto, ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire”.

In arrivo a Cuba due medici del “Gemelli”

È previsto per stanotte l’arrivo di due medici del Policlinico Gemelli all’ospedale cubano di ‘Hermanos Ameijeiras’ all’Avana che affiancheranno il team di medici locali che sta assistendo Alessandro Di Battista. Secondo quanto si apprende, i due medici valuteranno le condizioni dell’ex M5S per decidere sul trasporto sanitario in Italia.