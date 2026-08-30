Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba per malore, pronto un aereo per riportarlo in Italia

Preoccupa lo stato di salute di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del M5S è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dopo aver accusato un malore. In ospedale sarebbe stato portato per un problema alla testa. Con il passare delle ore, Di Battista ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in ambulanza in un nosocomio della capitale L’Avana. L’ex pentastellato, 48 anni, che lavora come giornalista e realizza inchieste per ‘Il Fatto Quotidiano’, è arrivato sull’isola per realizzare reportage per il quotidiano e ‘Tv Loft’.

Il monitoraggio a distanza delle autorità italiane e le reazioni della politica

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista”, ha riferito sui social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha poi aggiunto: “Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria”.

Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 29, 2026

Secondo fonti di Palazzo Chigi, “l’Italia sta garantendo la massima assistenza ad Alessandro Di Battista”. L’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, è andata all’ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana. “Il governo – fanno sapere le stesse fonti – sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Prima di procedere al trasferimento, è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L’eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente”.

Fra i volti più noti del Movimento della prima ora e parlamentare dal 2013 al 2018, tra i sostenitori del vincolo del doppio mandato e contrario a un’alleanza organica con il Pd, Di Battista – dopo aver lasciato i Cinquestelle a inizio 2021 – ha iniziato a fare il giornalista e, oltre a collaborare con il Fatto, lavora anche per Sky Atlantic, ‘Dimartedì‘ su La7 e ‘The Post Internazionale‘. È anche vicepresidente dell’associazione ‘Schierarsi’. Il mondo della politica si stringe attorno a lui.

“La notizia del ricovero di Alessandro a Cuba mi ha lasciato senza parole. E con me l’intera comunità 5 stelle è rimasta sgomenta. Io stesso ho voluto personalmente accertarmi delle sue condizioni di salute”, ha scritto sui social il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

La notizia del ricovero di Alessandro a Cuba mi ha lasciato senza parole. E con me l’intera comunità 5 stelle è rimasta sgomenta.



Io stesso, dopo avere appreso questa mattina la notizia, in queste ore ho voluto personalmente accertarmi delle sue condizioni di salute.



Sono… — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 29, 2026

“Sono momenti difficili per lui e per i suoi cari e anche per tutta la nostra comunità che nutre per Alessandro un affetto enorme, sincero. Io e l’intero Movimento 5 Stelle continuiamo a seguire l’evoluzione, garantendo il nostro massimo sostegno. Forza Ale, sono e siamo con te“, ha aggiunto Conte.

“Forza Alessandro! Tutti con te”, ha scritto sui social Luigi Di Maio. Dopodiché è arrivata una pioggia di commenti bipartisan. “La notizia del ricovero di Alessandro Di Battista ci dà grande apprensione e ci addolora. A nome mio e di tutto il Pd rivolgiamo a lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza e la speranza che le sue condizioni migliorino presto“, ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein. Anche la Lega ha espresso “vicinanza ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia in queste ore difficili, con l’augurio di una pronta guarigione”. Così come Forza Italia, con il portavoce Raffaele Nevi che ha parlato di “drammatica situazione che speriamo si possa superare nel migliore dei modi”.

“Un forte abbraccio ad Alessandro e ai suoi cari in questo momento difficile, con la speranza che possa superarlo al meglio e al più presto”, è arrivato da Nicola Fratoianni di Avs. E Angelo Bonelli ha scritto sui social: “Forza Alessandro, ti aspettiamo presto”. Per Carlo Calenda, leader di Azione, sono “sconcertanti le notizie sullo stato di salute di Alessandro Di Battista. Al di là delle distanze politiche, che sono sempre state nette, gli auguro con tutto il cuore una pronta guarigione”. E Maria Elena Boschi e Raffaella Paita di Iv hanno commentato: “Di fronte alle notizie che arrivano sulla salute di Alessandro Di Battista, ogni distanza politica va in secondo piano. Un abbraccio alla sua famiglia, alla sua comunità politica e un sincero augurio di pronta guarigione”. Da Maurizio Lupi, presidente di Nm, è arrivato anche “un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista, cui siamo con apprensione e affetto vicini in questo momento difficile”.