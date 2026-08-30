Di Battista dall’ospedale: “Ce la metterò tutta per tornare presto”

Alessandro Di Battista risponde su Instagram a un post di incoraggiamento a ‘tornare’ lanciato su Instagram da un’esperta di comunicazione, ex dello staff del M5s. “Ce la metterò tutta per tornare presto”, scrive l’ex deputato pentastellato, ricoverato a L’Avana a Cuba, dopo un malore. Al commento sono seguiti molti messaggi di affetto e vicinanza alle parole di Di Battista. ‘Dibba’ ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in ambulanza in un nosocomio della capitale L’Avana. L’ex pentastellato, 48 anni, che lavora come giornalista e realizza inchieste per ‘Il Fatto Quotidiano’, è arrivato sull’isola per realizzare reportage per il quotidiano e ‘Tv Loft’.

L’ambasciatrice a Cuba segue il caso da vicino

Secondo fonti di Palazzo Chigi, “l’Italia sta garantendo la massima assistenza ad Alessandro Di Battista”. L’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, è andata all’ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana. “Il governo – fanno sapere le stesse fonti – sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Prima di procedere al trasferimento, è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L’eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente”.