Nazionale, Salvini scherza con Abodi: "Sul ct risponderà lui"

Doppio siparietto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa per la prosecuzione dell’iter del nuovo stadio della A.S. Roma. In apertura di intervento, il leader della Lega ha fatto un breve accenno alle recenti notizie sul caos legato alla scelta del prossimo ct della nazionale italiana di calcio: “Io cerco di scindere la veste del tifoso da quella del vicepresidente del Consiglio dei ministri, quindi non ho pronunciato né pronuncerò parola sulle vicende che riguardano lo sport e la Nazionale in questi giorni”. “Lo sport, come la cultura, l’arte, la musica deve avere spazi di autonomia”, continua ancora Salvini, che poi scherza con il collega ministro dello Sport Andrea Abodi, seduto al suo fianco per la conferenza: “poi c’è il collega Andrea di fianco a me, quindi risponderà lui di sicuro sul futuro del prossimo CT”. Lo stesso Abodi, mentre Salvini diceva queste cose, stava al gioco e scuoteva la testa, scherzando sulla complessità del tema. Continuando nel suo intervento ed elogiando il progetto della curva prevista nel nuovo impianto, il vicepremier ha poi sottolineato come per lui “cosa più triste di uno stadio vuoto non la ricordo”. Il governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, anche lui seduto accanto, è quindi scoppiato in una risata malinconica per via della sua fede laziale e della decisione di gran parte del tifo biancoceleste di non seguire la squadra nelle partite casalinghe: “No, non stavo facendo nessun riferimento ad altri”, spiega quindi Salvini, che poi aggiunge: “Io sono osservatore esterno e invito i romanisti ad avere comprensione per la sofferenza dei loro concittadini che stanno vivendo settimane di passione”. “Non che a me vada molto meglio, però qua chiudo la parentesi”, conclude, parlando invece della situazione del Milan, di cui è dichiaratamente tifoso.