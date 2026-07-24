Caso Delmastro, il legale di Caroccia depositerà le chat: “Dimostrano estraneità”

L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di fiducia di Mauro Caroccia e Miriam Caroccia, ha comunicato che in giornata depositerà presso la Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il suo assistito, con richiesta di acquisizione immediata. Il legale ribadisce che il Parlamento non può negare l’acquisizione per il caso di specie. Tali chat, spiega il legale in una nota, hanno una “rilevanza fondamentale per dimostrare l’estraneità dei miei assistiti rispetto al reato contestato e fanno risalire a chi sia il vero proprietario dell’attività”.

“D’altronde – prosegue il legale – la vicenda giuridica si scontra tra il diritto inviolabile della difesa (art. 24) e il diritto ad una immunità parlamentare (art. 68 c.3). L’immunità parlamentare, come recita una sentenza della Corte Costituzionale che sul tema si era già espressa nel 2007, non può prevalere sul diritto di difesa di un cittadino quando soprattutto la produzione di tali chat sono favorevoli per l’indagato. Nel caso di specie, siamo di fronte a due situazioni collegate (semplice cittadino e parlamentare) e non ‘coimputate’ di talché; se una prova è favorevole per il cittadino, di certo non sarà pregiudizievole per il Parlamentare, sconfessando quindi quella ratio richiesta per far valere l’immunità”.

Gallo conclude sottolineando che “non si può trasformare un’immunità parlamentare in un privilegio personale e non si può consentire che una prova favorevole al reo, che coinvolge solo terzi che hanno interloquito con un parlamentare non possa essere acquisita pregiudicando altamente il cittadino indagato”.