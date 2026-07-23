Mattarella compie 85 anni, gli auguri degli esponenti politici

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 85 anni: è nato il 23 luglio del 1941 a Palermo.

Tra i primi a inviare gli auguri ci sono i presidenti di Camera e Senato con Lorenzo Fontana che scrive in una nota: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”.

Ignazio La Russa affida ai social il messaggio: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. A lui la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica”.

Tajani: “Auguri a Mattarella, una guida al servizio dell’Italia”

“I miei più sentiti auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: una guida al servizio dell’Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini. Buon compleanno, presidente!”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani.

I miei più sentiti auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: una guida al servizio dell’Italia, delle Istituzioni e di tutti i cittadini.

Buon compleanno, Presidente! 🇮🇹@Quirinale pic.twitter.com/2LT3JZdoe5 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 23, 2026

Casellati: “Mattarella autorevole interprete valori più alti Repubblica”

“Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, autorevole interprete dei valori più alti della nostra Repubblica. Grazie per lo straordinario impegno al servizio dell’Italia, per l’equilibrio e la fermezza con cui tutela i principi della nostra Costituzione, il prestigio e la storia della nostra splendida Nazione”. Lo scrive sui social Elisabetta Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa.