Usa, inaugurato in Minnesota lo schiaccianoci più alto del mondo

A Luverne, nel Minnesota, è stato inaugurato quello che punta a diventare lo schiaccianoci più alto del mondo. La statua, battezzata ‘Verne the Patriot’, supera i 20 metri di altezza ed è stata installata vicino all’Interstate 90, accanto a un negozio di minerali. L’opera, costata circa 600 mila dollari e finanziata con donazioni e sovvenzioni, è stata candidata al Guinness dei primati. La cittadina è già nota per la sua passione per gli schiaccianoci: qui se ne contano più degli abitanti, grazie alla collezione di oltre 2.500 esemplari donata alla società storica locale da Betty Mann, una collezionatrice di schiaccianoci residente in città. Secondo le autorità cittadine, la nuova attrazione sta già richiamando numerosi visitatori e dando impulso al turismo della zona.