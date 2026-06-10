Governo, Fumarola (Cisl): “Unire le forze, rilanciamo il patto di responsabilità”

“Ci sono delle difficoltà che noi dobbiamo assolutamente superare, penso alla crescita e ai salari. Ma abbiamo anche una nazione, una popolazione resiliente, quindi io penso che vadano raccontate le cose per quelle che sono. Ma soprattutto va esercitata una pressione, se così posso dire, una pressione positiva. Cioè bisogna unire le forze. La presidente Meloni ha richiamato ancora una volta l’alleanza con i corpi intermedi perché ha ribadito che da soli nessuno può farcela e noi siamo molto convinti che da soli nessuno possa farcela. Quindi rilanciamo ancora una volta il patto della responsabilità, unire le forze”. Lo ha detto la segretaria generale Cisl Daniela Fumarola a margine dell’Assemblea Confcommercio a Roma. Dal palco dell’Auditorium della Conciliazione, oltre al presidente dell’associazione imprenditoriale Carlo Sangalli, è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha definito egualmente disonesto chi “dipinge l’Italia come una nazione nella quale i problemi sono stati risolti” e chi deve “per forza sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono”.